مدفيديف يدعو واشنطن إلى ترك أوكرانيا وشأنها والعمل لوقف التصعيد في إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - "كان من الأفضل للولايات المتحدة الانخراط بشكل أكثر نشاطا في التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية وليس مساعدة النازيين الجدد وتأليب دولتين شقيقتين- روسيا وأوكرانيا ضد بعضهما البعض".



أعلن ذلك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في مجال تعليقه على تصاعد التوتر مجددا بين إسرائيل وقطاع غزة، وقال: "بدء القتال بين حماس وإسرائيل في يوم الذكرى الخمسين لبدء حرب يوم الغفران كان حدثا متوقعا. وهذا ما كان ينبغي على واشنطن وحلفائها أن يولوه الاهتمام".

وأشار مدفيديف إلى أن النزاع بين إسرائيل وفلسطين، مستمر منذ عقود، و"الولايات المتحدة لاعب رئيسي هناك".



وأضاف: "ولكن بدلا من العمل بنشاط للتوصل إلى تسوية فلسطينية -إسرائيلية، قام هؤلاء البلهاء بالتسلل إلى منطقتنا وهم يساعدون النازيين الجدد بكل قوتهم، ويدفعون شعبين قريبين إلى النزاع".



وخرج مدفيديف بالاستنتاج التالي: "ما الذي يمكن أن يوقف اندفاع أمريكا المهووس بإشعال الصراعات والنزاعات في كل مكان على هذا الكوكب؟ على ما يبدو، فقط اندلاع حرب أهلية على الأراضي الأمريكية".



في وقت سابق أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.



في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

RT