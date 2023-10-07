اختتام أعمال المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي على إجراءات حماية الأسرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتمت أعمال المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي على دليل إجراءات إدارة حماية الأسرة والأحداث للتعامل مع حالات العنف الأسري اليوم السبت، والذي نفذه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف/مكتب الأردن.
واستهدف البرنامج الذي عقد في محافظة العقبة ممثلين عن إدارة حماية الأسرة والأحداث ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة/ الطب الشرعي والنفسي وقرى الأطفال SoS في إقليم الجنوب.
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