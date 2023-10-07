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اختتام أعمال المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي على إجراءات حماية الأسرة

10/7/2023 8:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتمت أعمال المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي على دليل إجراءات إدارة حماية الأسرة والأحداث للتعامل مع حالات العنف الأسري اليوم السبت، والذي نفذه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف/مكتب الأردن.
واستهدف البرنامج الذي عقد في محافظة العقبة ممثلين عن إدارة حماية الأسرة والأحداث ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة/ الطب الشرعي والنفسي وقرى الأطفال SoS في إقليم الجنوب.

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