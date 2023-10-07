عروض حصرية من الأردنية للطيران من الشارقة إلى عمان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية للطيران عن عروض حصرية.

سافر الآن من الشارقة الى عمان ابتداء من 100 دينار فقط مع الأردنية للطيران مع وزن 30 كيلو مجاناً شامل الضريبة .



احجز الآن واستمتع بأفضل العروض

للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :

06-5501760

فرع وسط البلد:

0777066115

فرع العقبة:

0777660119

للحجز و الاستفسار عن طريق الواتساب:

0777777735

كما يمكنك الحجز والدفع عن طريق موقعنا الإلكتروني



تطبق الشروط والأحكام