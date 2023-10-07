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عروض حصرية من الأردنية للطيران من الشارقة إلى عمان

10/7/2023 8:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية للطيران عن عروض حصرية.

سافر الآن من الشارقة الى عمان ابتداء من 100 دينار فقط مع الأردنية للطيران مع وزن 30 كيلو مجاناً شامل الضريبة .


احجز الآن واستمتع بأفضل العروض
للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :
06-5501760
فرع وسط البلد:
0777066115
فرع العقبة:
0777660119
للحجز و الاستفسار عن طريق الواتساب:
0777777735
كما يمكنك الحجز والدفع عن طريق موقعنا الإلكتروني

تطبق الشروط والأحكام

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