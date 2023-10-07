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مستشار محافظ القدس: الحراس التابعون للأوقاف الأردنية يقومون بحماية باحات الأقصى

10/7/2023 8:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكّد مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي، السبت، أن حراس الأقصى التابعون للأوقاف الأردنية يقومون حاليا بحماية باحات الأقصى بعد إعلان كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى" ردا على الانتهاكات الإسرائيلية.


وقال الرفاعي إنه ومع بدء العملية العسكرية في غزة هرب المستوطنون من محيط المسجد الأقصى وأزقة البلدة القديمة، موضحاً أن شرطة الاحتلال حولت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية وأغلقت كل مداخل المدينة.


وأضاف: يتم وضع سواتر حديدية وترابية في منطقة باب العامود لعزل منطقة البلدة القديمة وساحة البراق وهناك اعتداءات من قبل المستوطنين في بلدة سلوان.

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