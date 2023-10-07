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فيديو لشرطي يمسك بثعبان عملاق تسلل لشاحنة في الهند

10/7/2023 8:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استطاع شرطي من ولاية أوتار براديش الهندية، الإمساك بمسافر غير متوقع على متن شاحنة، عبارة عن ثعبان عملاق.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة أوتار براديش، عملية الإمساك بالثعبان باستخدام حبل وكيس.

وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي" الهندي، فإن طول الثعبان كان يبلغ قرابة 2.5 مترا.

لبنان 24

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