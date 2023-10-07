فيديو لشرطي يمسك بثعبان عملاق تسلل لشاحنة في الهند

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استطاع شرطي من ولاية أوتار براديش الهندية، الإمساك بمسافر غير متوقع على متن شاحنة، عبارة عن ثعبان عملاق.
وأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة أوتار براديش، عملية الإمساك بالثعبان باستخدام حبل وكيس.
وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي" الهندي، فإن طول الثعبان كان يبلغ قرابة 2.5 مترا.
لبنان 24
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