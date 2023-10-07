طرق إزالة التكلس من أنابيب المياه المنزلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - القشور الناتجة عن الأنابيب، والمعروفة أيضًا بالرواسب المعدنية، عبارة عن تراكم للمواد فيها مع مرور الوقت، الأمر الذي يتسبّب بمشكلات السباكة، كما يؤثّر في تدفّق المياه وكفاءتها.

تسهل إزالة الترسبات الكلسية من الأنابيب، باستخدام حلول طبيعية ومُوفّرة لناحية التكلفة، مثل مادتي الخل وصودا الخبز، علمًا أن تراكم القشور في الأنابيب يقود إلى تقييد تدفق المياه، وانخفاض ضغط الأخيرة، وزيادة استخدام الطاقة.

أمّا العلاج يتمثل في خلط كميتين متساويتين من الخل وصودا الخبز، مع بعضهما البعض، لغرض إعداد معجون. يمدّ الأخير في مناطق الأنابيب المغطاة، بعد فكها، مع الانتظار لساعات أو طوال الليل، وذلك للسماح للخل وصودا الخبز بتكسير الترسبات.

تُشطف الأنابيب بالماء الساخن لإزالة الترسبات الكلسية.

يعدّ نقع الأنابيب بعد فكها، في الخل (أو عصير الليمون)، حل طبيعي و"اقتصادي"، فحموضة الخل أو عصير الليمون الحامض تنزع الترسبات الكلسية والمعادن الناتجة من الماء العسر. لتطبيق الطريقة المذكورة، يُغمر الأنبوب في وعاء مملوء بالخل أو العصير، أو تلف فوطة مصنوعة من القماش مبللة بالخل حول الأنبوب، مع الانتظار لساعات أو طوال الليل، مما يسمح للخل بتكسير الترسبات بعد ذلك، ثم يشطف الأنبوب للتخلص من أي بقايا.

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