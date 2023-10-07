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دورة تثقيفية في الطفيلة حول التعامل مع الكوارث الطبيعية

10/7/2023 8:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة، دورة تثقيفية حول الكوارث الطبيعية وطرق الوقاية من مخاطرها ، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في الطفيلة ، واستهدفت مجموعة من السيدات السوريات والاردنيات .
وتأتي الدورة التي عقدت في قاعة الصندوق الأردني الهاشمي/ مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي ، ضمن أنشطة مشروع الدعم المجتمعي للاجئين، والذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

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