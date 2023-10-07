دورة تثقيفية في الطفيلة حول التعامل مع الكوارث الطبيعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة، دورة تثقيفية حول الكوارث الطبيعية وطرق الوقاية من مخاطرها ، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في الطفيلة ، واستهدفت مجموعة من السيدات السوريات والاردنيات .
وتأتي الدورة التي عقدت في قاعة الصندوق الأردني الهاشمي/ مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي ، ضمن أنشطة مشروع الدعم المجتمعي للاجئين، والذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN07102023000208011052ID1107205450
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.