الطاقة: تركيب 4570 نظام خلايا شمسية للمنازل في 2022

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، العديد من المشاريع المعنية بترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في مختلف المحافظات ولمختلف القطاعات من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ومديرية الكهرباء وكهربة الريف.



ومنذ انطلاق برنامج الطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة عام 2020 وحتى نهاية عام 2022 تم تركيب 4570 نظام خلايا شمسية للمنازل، منها 750 نظاما تم تركيبها عام 2022 وتركيب 1625 نظام سخانات شمسية للمنازل، منها 520 نظاما تم تركيبها عام 2022.



وبحسب تقرير إنجازات الوزارة 2022 تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع بنوك إسلامية وتجارية ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات محلية تعاونية وخيرية لتنفيذ برامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية وأنظمة طاقة شمسية للقطاع المنزلي وبدعم 30 بالمئة من تكلفة هذه الأنظمة.



كما تم من خلال هذا البرنامج تأهيل شركات متخصصة بانظمة السخانات الشمسية بنوعيها (الانابيب والمرايا) من خلال تطوير المواصفات الفنية لانظمة السخانات الشمسية بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية، واعتماد أسس ومعايير محددة بحيث تؤهل المواطنين للاستفادة من دعم تركيب أنظمة السخانات الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية من خلال هذا البرنامج, وإطلاق منصة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لاستقبال استعلام المواطنين عن مطابقتهم للفئة المستهدفة للتقديم بطلب للانتفاع من البرنامج، بعد تصميم البرنامج بناء على اعتماد معايير محددة للفئات المستهدفة.



كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتركيب أنظمة السخانات الشمسية للأسر الفقيرة بما مجموعة 235 نظاما بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والتي تقوم حاليا بتوفير قوائم الأسر الفقيرة المستهدفة في هذا البرنامج بمنحة 100 بالمائة من تكلفة الأنظمة.



وتم الانتهاء من إعداد مسودة اتفاقية تمويل مشترك مع الوكالة الأميركية للتعاون الدولي لتمويل 1200 نظام سخانات شمسية للأسر الفقيرة بمنحة 100%.



وتم كذلك استبدال وتوزيع 150 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة من تكنولوجيا الليد عالية الجودة من خلال شركات توزيع الكهرباء الثلاث تشمل جميع محافظات المملكة، وتوزيع 12 ألف وحدة إنارة خلال عام 2022.