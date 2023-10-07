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المقاومة تنشر كلمة مسجلة للقائد محمد الضيف - فيديو

10/7/2023 8:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت وحدة الاعلام العسكري في كتائب القسام، فيديو يوثق كلمة القائد العام للمقاومة الفلسطينية محمد الضيف أبو خالد.
وجاء في كلمة الضيف اعلان بدأت معركة طوفان الأقصى متوعدا الاحتلال بمعركة سيخلدها التاريخ .




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