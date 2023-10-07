المقاومة تنشر كلمة مسجلة للقائد محمد الضيف - فيديو

المقاومة تنشر كلمة مسجلة للقائد محمد الضيف - فيديو
التاريخ
10/7/2023 8:11:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت وحدة الاعلام العسكري في كتائب القسام، فيديو يوثق كلمة القائد العام للمقاومة الفلسطينية محمد الضيف أبو خالد.
وجاء في كلمة الضيف اعلان بدأت معركة طوفان الأقصى متوعدا الاحتلال بمعركة سيخلدها التاريخ .
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