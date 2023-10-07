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توقيع اتفاقية للتدريب في مجال الطاقة المتجددة

10/7/2023 8:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت مؤسسة التدريب المهني، وشركة تناغم لأنظمة الطاقة، اليوم السبت، مذكرة تفاهم للتدريب وتطوير القوى العاملة في مجال الطاقة المتجددة والتشغيل.


وتنص الاتفاقية على تطوير مناهج تعليمية ومواد تدريبية، وتبادل بيانات تتعلق بسوق العمل واحتياجات التدريب، ورفع كفاءة الكوادر الوظيفية.


وأكد مدير عام المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة، خلال توقيعه المذكرة، اهتمام "التدريب المهني" بتعميق شراكتها مع القطاع الخاص، والحرص على تطوير البرامج المشتركة، مبيناً محاور الخطة الاستراتيجية للأعوام المقبلة 2022 – 2025، وما تتضمنه من تطوير مراكز للتميز بالقطاعات الواعدة المطلوبة في أسواق العمل المحلية والدولية، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.

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