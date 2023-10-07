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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في اللبن الغربي غرب رام الله

10/7/2023 8:10:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- استشهد شاب، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية اللبن الغربي غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب بالقرب من اللبن الغربي، بزعم تنفيذه عملية طعن.

يتبع ...


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