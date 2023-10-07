استشهاد شاب برصاص الاحتلال في اللبن الغربي غرب رام الله
التاريخ
10/7/2023 8:10:34 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- استشهد شاب، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية اللبن الغربي غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب بالقرب من اللبن الغربي، بزعم تنفيذه عملية طعن.
يتبع ...
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