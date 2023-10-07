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إصابات في قصف إسرائيلي لمركبة إسعاف أمام مستشفى ناصر في خان يونس

10/7/2023 8:10:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أصيب عدد من المواطنين بينهم مسعف بجروح، وصفت إصابات بعضهم بالخطيرة عقب قصفت طائرة حربية إسرائيلية مركبة إسعاف تتبع للهلال الأحمر الفلسطيني، أمام مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت الوكالة الرسمية نقلا عن مراسلها، أن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ واحد مركبة إسعاف أمام مستشفى ناصر بخان يونس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بعضهم في حالة خطيرة.

وتواصل طائرات الاحتلال قصفها لأهداف ومواقع في قطاع غزة بين الفينة والأخرى، وتشاهد ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من الأماكن المستهدفة، إضافة إلى دمار وأضرار جسيمة بممتلكات المواطنين والبنية التحتية في غزة.


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