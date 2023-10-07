إصابات في قصف إسرائيلي لمركبة إسعاف أمام مستشفى ناصر في خان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أصيب عدد من المواطنين بينهم مسعف بجروح، وصفت إصابات بعضهم بالخطيرة عقب قصفت طائرة حربية إسرائيلية مركبة إسعاف تتبع للهلال الأحمر الفلسطيني، أمام مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأكدت الوكالة الرسمية نقلا عن مراسلها، أن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ واحد مركبة إسعاف أمام مستشفى ناصر بخان يونس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بعضهم في حالة خطيرة.
وتواصل طائرات الاحتلال قصفها لأهداف ومواقع في قطاع غزة بين الفينة والأخرى، وتشاهد ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من الأماكن المستهدفة، إضافة إلى دمار وأضرار جسيمة بممتلكات المواطنين والبنية التحتية في غزة.
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