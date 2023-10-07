إدارة سجون الاحتلال تفرض عقوبات جماعية بحق الأسرى في كافة السجون

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أغلقت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، كافة الأقسام في السجون، وشرعت بعقوبات جماعية بحق المعتقلين.

وقال نادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال أغلقت جميع الأقسام، في كافة سجون الاحتلال، وسحبت المحطات التلفزيونية المتوفرة لدى المعتقلين.

وقد أبلغت إدارة السجون الصليب الأحمر بالغاء كافة زيارات عائلات الأسرى التي كانت مقررة.



