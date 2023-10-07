Saturday, 07 October 2023 05:20 GMT

إدارة سجون الاحتلال تفرض عقوبات جماعية بحق الأسرى في كافة السجون

10/7/2023 8:10:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أغلقت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، كافة الأقسام في السجون، وشرعت بعقوبات جماعية بحق المعتقلين.

وقال نادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال أغلقت جميع الأقسام، في كافة سجون الاحتلال، وسحبت المحطات التلفزيونية المتوفرة لدى المعتقلين.

وقد أبلغت إدارة السجون الصليب الأحمر بالغاء كافة زيارات عائلات الأسرى التي كانت مقررة.


MENAFN07102023000205011050ID1107205443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث