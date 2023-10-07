إدارة سجون الاحتلال تفرض عقوبات جماعية بحق الأسرى في كافة السجون

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أغلقت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، كافة الأقسام في السجون، وشرعت بعقوبات جماعية بحق المعتقلين.
وقال نادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال أغلقت جميع الأقسام، في كافة سجون الاحتلال، وسحبت المحطات التلفزيونية المتوفرة لدى المعتقلين.
وقد أبلغت إدارة السجون الصليب الأحمر بالغاء كافة زيارات عائلات الأسرى التي كانت مقررة.
MENAFN07102023000205011050ID1107205443
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.