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القاهرة: وزيرا خارجية مصر والإمارات ينسقان بشأن التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

10/7/2023 8:10:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أعلنت الخارجية المصرية السبت، أن وزيري خارجية مصر والإمارات نسقا في اتصال، بشأن التصعيد الخطير الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية المصرية تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن التصعيد الخطير الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري حرص على إحاطة نظيره الإماراتي بالاتصالات التي تجريها مصر لوقف التصعيد ومحاولة احتواء الأزمة.

وقد اتفق الجانبان على خطورة الموقف الحالي وضرورة بذل كافة الجهود من أجل الحيلولة دون خروج الوضع الأمني عن السيطرة وتعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر والتهديدات.


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