الجفاف يؤدي إلى انخفاض عالمي في الطاقة الكهرومائية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسببت الظروف الجافة خصوصاً في الصين، في انخفاض تاريخي على الصعيد العالمي في توليد الطاقة الكهرومائية في النصف الأول من 2023، بحسب ما أظهر تحليل جديد، ما يبرز تأثيرات تغير المناخ.ويفيد البحث الذي أجراه مركز "إمبر" لبحوث الطاقة المتجددة أن هذا الانخفاض "بمنزلة تحذير من أن إنتاج الطاقة الكهرومائية قد يؤثر سلبا في سرعة التحول إلى الكهرباء".



وقالت المجموعة: إن توليد الطاقة الكهرومائية على مستوى العالم انخفض بنسبة 8.5% هذا العام حتى حزيران الماضي، وهو الأكبر على مدى عام كامل خلال العقدين الماضيين.

ويعني الانخفاض في إنتاج الطاقة الكهرومائية أن انبعاثات الكربون العالمية ارتفعت بشكل طفيف في النصف الأول من 2023، رغم زيادة نسبتها 12% في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في كل أنحاء العالم. الاقتصادية

