الجفاف يؤدي إلى انخفاض عالمي في الطاقة الكهرومائية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسببت الظروف الجافة خصوصاً في الصين، في انخفاض تاريخي على الصعيد العالمي في توليد الطاقة الكهرومائية في النصف الأول من 2023، بحسب ما أظهر تحليل جديد، ما يبرز تأثيرات تغير المناخ.
ويفيد البحث الذي أجراه مركز "إمبر" لبحوث الطاقة المتجددة أن هذا الانخفاض "بمنزلة تحذير من أن إنتاج الطاقة الكهرومائية قد يؤثر سلبا في سرعة التحول إلى الكهرباء".
وقالت المجموعة: إن توليد الطاقة الكهرومائية على مستوى العالم انخفض بنسبة 8.5% هذا العام حتى حزيران الماضي، وهو الأكبر على مدى عام كامل خلال العقدين الماضيين.
ويعني الانخفاض في إنتاج الطاقة الكهرومائية أن انبعاثات الكربون العالمية ارتفعت بشكل طفيف في النصف الأول من 2023، رغم زيادة نسبتها 12% في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في كل أنحاء العالم. الاقتصادية
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