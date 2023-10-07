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وزير الموارد البشرية والتوطين يكرم 3 شركات من الإمارات تميزت في أعمالها وملف التوطين

10/7/2023 8:00:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرم معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، 3 شركات من الإمارات تميّزت في أعمالها وملف التوطين وكان قد تم تكريمها على هامش اجتماع لجنة وزراء العمل الخليجية في سبتمبر الماضي بمسقط.

وخلال حفل أقيم في مبنى الوزارة بدبي، كرّم معاليه شركة "كيوليس أم. إتش. أي" لإدارة القطارات وتشغيلها، و"اعتماد القابضة"، وذلك عن فئة الشركات الرائدة في مجال التوطين، إضافة لمركز "ديرماميد كلينك" التي فازت عن فئة أفضل مشروع صغير.

نهنئ هذه الشركات على إنجازاتها ونثمن جهودها في سوق العمل.

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