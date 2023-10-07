حضور مؤثر لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في العرس الانتخابي

على مقعد متحرك، أو متوكئاً

على

أحد شباب الوطن المنظمين، وفي مشاهد جميلة تجسد أنقى حالات الانتماء للوطن، حرص كبار المواطنين

وأصحاب الهمم على أداء دورهم في العرس الوطني الانتخابي. فلم تمنعهم حالاتهم الصحية من المشاركة والتوافد على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

صور كثيرة وفيديوهات مؤثرة للمشاركات تم التقاطها، وثقت حضورهم الفاعل في هذه المناسبة الوطنية الغالية. وكان من ضمن المشاهد الجميلة، فيديو لإحدى عدسات "البيان" المنتشرة في مراكز الاقتراع، وثق استقبالاً عفوياً من معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، لأحد كبار المواطنين الذي

لم يمنعه

المرض من القدوم والمشاركة في واجبه

الانتخابي.



كانت عملية التصويت في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، قد انطلقت صباح اليوم عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت الإمارات، وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات اليوم السبت 7 أكتوبر، ابتداء من الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس".