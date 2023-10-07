حضور مؤثر لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في العرس الانتخابي

(MENAFN
- Al-Bayan)
على مقعد متحرك، أو متوكئاً
على
أحد شباب الوطن المنظمين، وفي مشاهد جميلة تجسد أنقى حالات الانتماء للوطن، حرص كبار المواطنين
وأصحاب الهمم على أداء دورهم في العرس الوطني الانتخابي. فلم تمنعهم حالاتهم الصحية من المشاركة والتوافد على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
صور كثيرة وفيديوهات مؤثرة للمشاركات تم التقاطها، وثقت حضورهم الفاعل في هذه المناسبة الوطنية الغالية. وكان من ضمن المشاهد الجميلة، فيديو لإحدى عدسات "البيان" المنتشرة في مراكز الاقتراع، وثق استقبالاً عفوياً من معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، لأحد كبار المواطنين الذي
لم يمنعه
المرض من القدوم والمشاركة في واجبه
الانتخابي.
كانت عملية التصويت في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، قد انطلقت صباح اليوم عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت الإمارات، وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة.
ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات اليوم السبت 7 أكتوبر، ابتداء من الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
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