Saturday, 07 October 2023 02:56 GMT

الضروس تحرز برونزية بدورة الألعاب الآسيوية

10/7/2023 7:22:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حققت لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه، جود الضروس، الميدالية البرونزية
في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو ٢٠٢٢) بفوزها على الفلبينية أريان إيزابيل.


MENAFN07102023000151011027ID1107205417

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث