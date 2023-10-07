الضروس تحرز برونزية بدورة الألعاب الآسيوية

الضروس تحرز برونزية بدورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
10/7/2023 7:22:04 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حققت لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه، جود الضروس، الميدالية البرونزية
في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو ٢٠٢٢) بفوزها على الفلبينية أريان إيزابيل.
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