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أوضح فيديو للجنود الإسرئيليين المأسورين

10/7/2023 7:22:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وثقت مشاهد متداولة لجنود إسرائيليين تم أسرهم خلال اقتحام قوات تابعة للجناح العسكري لحركة "حماس"، المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، صباح اليوم .

وتظهر المشاهد المتداولة بعض الجنود الإسرائيليين داخل قطاع غزة بمركبات قوات حركة "حماس".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".

وتاليا الفيديو عبر موقعنا:


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