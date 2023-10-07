أوضح فيديو للجنود الإسرئيليين المأسورين

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- Khaberni) خبرني - وثقت مشاهد متداولة لجنود إسرائيليين تم أسرهم خلال اقتحام قوات تابعة للجناح العسكري لحركة "حماس"، المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، صباح اليوم .
وتظهر المشاهد المتداولة بعض الجنود الإسرائيليين داخل قطاع غزة بمركبات قوات حركة "حماس".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".
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