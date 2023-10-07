إعلان النتائج الأولية لانتخابات الوطني الاتحادي 2023 ابتداء من الساعة 7:30 مساءً

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 سيتم اليوم السبت 7 أكتوبر، ابتداء من الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وكانت عملية التصويت في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، قد انطلقت اليوم عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت الإمارات، وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة.

ويتنافس 298 مرشحاً على 20 مقعداً في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. ويستمر التصويت حتى الساعة الثامنة مساءً، إلى جانب التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أم من خارجها، والذي سينتهي في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه بتوقيت الإمارات.