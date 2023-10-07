لطيفة بنت محمد: جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تواصل مساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية المعرفية

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، مواصلة جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية المعرفية، وهنأت سموها البروفيسورة كاتالين كاريوكو والدكتور درو وايزمان، الفائزان بجائزة نوبل في الطب 2023 تقديراً لاكتشافاتهما التي ساعدت في تطوير لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا.

وقالت سموها في «تدوينة»، عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: "تواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية المعرفية، وفي هذا الإطار نهنّئ البروفيسورة كاتالين كاريوكو والدكتور درو وايزمان، الفائزان بجائزة نوبل في الطب 2023 تقديراً لاكتشافاتهما التي ساعدت في تطوير لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا.. وقد سبق أن فاز العالمان بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عام 2022، تشجيعاً للبحث والابتكار العلمي".