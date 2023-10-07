الرحلات من وإلى الصين تتجاوز مستوى ما قبل الجائحة في الأسبوع الذهبي

أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت أن الرحلات من وإلى الصين خلال عطلة الأسبوع الذهبي التي تستمر ثمانية أيام هذا العام سجلت طفرة لتتجاوز مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، لكنها جاءت أقل من توقعات حكومية.

وقالت الإدارة الوطنية للهجرة إن متوسط ​​عدد المسافرين إلى البلاد ومنها يوميا بلغ 1.477 مليون خلال فترة العطلة التي طالت عن المعتاد، إذ تزامن مهرجان منتصف الخريف مع عطلة العيد الوطني هذا العام، والتي انتهت أمس الجمعة.

وقالت الإدارة إن ذلك يمثل زيادة 85.1 بالمئة في العدد مقارنة مع فترة العطلة نفسها في عام 2019، وما يقرب من أربعة أمثال المتوسط ​في​ عام 2022. وكانت قد قالت في وقت سابق إنها تتوقع تسجيل ما متوسطه 1.58 مليون مسافر يوميا من وإلى البلاد خلال العطلة.

وقبل كوفيد-19 أنفق السائحون من البر الرئيسي الصيني أكثر من السائحين من أي دولة أخرى عندما يكونون في الخارج، إذ سجلوا إنفاقا إجماليا بلغ 255 مليار دولار في عام 2019، وأفادت التقديرات بأن الرحلات الجماعية شكلت نحو 60 بالمئة من ذلك.

وتجاوز الإنفاق على الرحلات الداخلية خلال العطلة أيضا مستوى ما قبل الوباء، بمتوسط ​​إنفاق 911.6 يوان (124.86 دولار) لكل رحلة، وفقا لحسابات لرويترز مستندة إلى بيانات حكومية نشرت أمس الجمعة.