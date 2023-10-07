يحلق بعيداً عن النفط.. أسعار زيت الزيتون تتصاعد نحو مستويات قياسية

ارتفعت أسعار زيت الزيتون في البلدان المنتجة له، حيث نمت بنسبة 12.5% هذا العام، من زيادة بنسبة 8.8% في عام 2022، وفقًا لشركة مختصة بأبحاث السوق مقرها شيكاغو.

وأدت الحرارة الشديدة وحرائق الغابات والجفاف إلى تدمير جزء كبير من محصول الزيتون في العالم، وبالتالي ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى مستوى قياسي بلغ 9 آلاف دولار للطن المتري، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ويعد زيت الزيتون حاليًا أكثر قيمة من النفط الخام، حيث يبلغ سعر النفط الخام حاليًا أقل من عُشر سعر زيت الزيتون، فبلغ سعره نحو 670 دولارًا للطن المتري.

وأعلنت إسبانيا، التي تمد العالم بنصف حاجته من زيت الزيتون، انخفاض إنتاجها بنسبة 48%، مقارنة بالعام المنصرم.

وأجج أحدث تقرير عن زيت الزيتون من الحكومة الإسبانية، والذي أظهر تضاؤل الإمدادات في أغسطس، مخاوف الأسواق.

وفي الشهر الماضي، عدلت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لإنتاج زيت الزيتون العالمي بأقل من الربع عن العام السابق إلى 2.5 مليون طن.

وقالت الوزارة في أغسطس، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 130% عما كانت عليه قبل عام، وإن الطقس المتطرف المرتبط بتغير المناخ يجعل المستقبل يبدو قاتما بنفس القدر.

وضربت العواصف إقليم بوليا، أخيراً، أهم منطقة لإنتاج زيت الزيتون في إيطاليا، ما ألحق الضرر بالموسم المقبل.

وعلى نفس المنوال، أثر الجفاف في محاصيل الزيتون في البرتغال وتونس والمغرب واليونان، في حين تفرض تركيا، التي حققت محصولاً جيداً، حظرا على صادرات زيت الزيتون بكميات كبيرة، لضمان الإمدادات المحلية الكافية.