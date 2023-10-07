الإعلام العبري: مقتل 22 مستوطنا وإصابة 545 بينهم 80 وصفت بالخطيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلن الإعلام العبري عن مقتل 22 "اسرائيلياً" منذ صباح اليوم السبت، وإصابة 454 وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة بينهم ما يزيد عن إصابة 80 في حال الخطر الشديد.
وأصدر المدير العام لوزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف، للطواقم الطبية بالإستعداد للتعامل مع الأحداث في ضوء العمليات الجارية، حيث تلقت كافة المستشفيات تعليمات برفع حالة التأهب القصوى وخصوصا المستشفيات الواقعة على مسافة تصل إلى 80 كيلو مترا من قطاع غزة.
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