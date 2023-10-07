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الإعلام العبري: مقتل 22 مستوطنا وإصابة 545 بينهم 80 وصفت بالخطيرة

10/7/2023 7:12:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن الإعلام العبري عن مقتل 22 "اسرائيلياً" منذ صباح اليوم السبت، وإصابة 454 وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة بينهم ما يزيد عن إصابة 80 في حال الخطر الشديد.

وأصدر المدير العام لوزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف، للطواقم الطبية بالإستعداد للتعامل مع الأحداث في ضوء العمليات الجارية، حيث تلقت كافة المستشفيات تعليمات برفع حالة التأهب القصوى وخصوصا المستشفيات الواقعة على مسافة تصل إلى 80 كيلو مترا من قطاع غزة.

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