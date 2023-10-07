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السعودية تحذر مجددا من مخاطر انفجار الأوضاع بسبب الاحتلال

10/7/2023 7:12:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرياض/PNN- تذكر المملكة العربية السعودية بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع، نتيجة استمرار الاحتلال، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.

كما جددّت المملكة السعودية، في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين، بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة، ويحمي المدنيين.



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