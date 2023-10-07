السعودية تحذر مجددا من مخاطر انفجار الأوضاع بسبب الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
الرياض/PNN- تذكر المملكة العربية السعودية بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع، نتيجة استمرار الاحتلال، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.
كما جددّت المملكة السعودية، في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين، بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة، ويحمي المدنيين.
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