رويترز: مقتل 22 إسرائيليا على الأقل في عملية المقاومة

رويترز: مقتل 22 إسرائيليا على الأقل في عملية المقاومة
التاريخ
10/7/2023 7:11:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قُتل 22 إسرائيليا على الأقل في عملية تشنها حركة حماس في أراض تحتلها إسرائيل ردا على الانتهاكات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية السبت.
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