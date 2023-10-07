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رويترز: مقتل 22 إسرائيليا على الأقل في عملية المقاومة

10/7/2023 7:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قُتل 22 إسرائيليا على الأقل في عملية تشنها حركة حماس في أراض تحتلها إسرائيل ردا على الانتهاكات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية السبت.


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