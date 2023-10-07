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تقرير الوظائف الأميركية يقفز بتوقعات رفع الفائدة من جديد

10/7/2023 7:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت توقعات السوق، بأن ينفذ الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، عملية زيادة لمعدل الفائدة في اجتماع الشهر المقبل، بعد صدور تقرير الوظائف الشهري عن أيلول الماضي.
وكشفت البيانات إضافة الاقتصاد الأميركي 336 ألف وظيفة الشهر الماضي، بما يتجاوز توقعات المحللين عند 170 ألفاً.


ومع ذلك أشارت البيانات إلى تباطؤ في نمو أجور الموظفين، واستقرار معدل البطالة عند 3.7%.
وبلغت التوقعات بأن يرفع الفدرالي الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل من مستويات 20.1% بعد صدور تقرير الوظائف.


والقراءة القوية لتقرير الوظائف الأميركي ليست مؤشراً جيداً للأسواق، فهي تمنح الفدرالي الضوء الأخضر لمواصلة سياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم. cnbc


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