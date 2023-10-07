تقرير الوظائف الأميركية يقفز بتوقعات رفع الفائدة من جديد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت توقعات السوق، بأن ينفذ الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، عملية زيادة لمعدل الفائدة في اجتماع الشهر المقبل، بعد صدور تقرير الوظائف الشهري عن أيلول الماضي.
وكشفت البيانات إضافة الاقتصاد الأميركي 336 ألف وظيفة الشهر الماضي، بما يتجاوز توقعات المحللين عند 170 ألفاً.
ومع ذلك أشارت البيانات إلى تباطؤ في نمو أجور الموظفين، واستقرار معدل البطالة عند 3.7%.
وبلغت التوقعات بأن يرفع الفدرالي الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل من مستويات 20.1% بعد صدور تقرير الوظائف.
والقراءة القوية لتقرير الوظائف الأميركي ليست مؤشراً جيداً للأسواق، فهي تمنح الفدرالي الضوء الأخضر لمواصلة سياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم. cnbc
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