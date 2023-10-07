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تعاسة الموظفين قد تكلف الاقتصاد العالمي 8.8 تريليون دولار..كيف ذلك؟

10/7/2023 7:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت سعادة الموظفين حول العالم بشكل تدريجي، منذ بداية 2020 وحتى الوقت الحالي، وهي مسألة قد تكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات.
وكشف عن تلك النتائج شركة الموارد البشرية BambooHR، والتي حللت بيانات من 60 ألف موظف في 1600 شركة حول العالم، ما بين مطلع 2020 وحتى حزيران 2023.
ووفقاً لنتائج هذا التحليل، فإن الموظفين لا يعربون عن فترات من السعادة والنجاح أو الحزن والإخفاق، بدلاً من ذلك فهم يعربون عن شعور بالاستسلام واللامبالاة.
وكشف التحليل أن معظم الموظفين يقبلون ببساطة فكرة أن الروح المعنوية آخذة في التدهور.
وفي حين أن العديد من الشركات أدركت أهمية الموازنة بين الحياة والعمل في أعقاب جائحة كورونا ونفذت سياسات لمساعدة الموظفين على تحقيق ذلك، مثل تقديم خيارات العمل عن بعد، إلا أن أسباب تعاسة الموظفين لا تقتصر على وقت أو مكان عملهم.


وكشف البحث أن أكبر سبب لعدم الرضا الوظيفي هو المعاملة غير العادلة في العمل والتعويضات غير المتسقة ونقص الدعم من الزملاء والمديرين أو الضغط الوظيفي غير المبرر.
وقال مؤلف كتاب Happiness at Work سريكومار راو، في تصريحات لـCNBC Make إن أكثر شكوى شائعة من الموظفين هي فقدان السيطرة.
وأضاف: "أظهرت الجائحة لنا -على مستوى عميق للغاية- مدى ضآلة سيطرتنا على حياتنا ومسيرتنا المهنية، من الصعب إحلال السلام مع هذا النوع من الإدراك".
وقالت المديرة التنفيذية لشركة الاستشارات التنظيمية Delivering Happiness إن التضخم وعمليات الإقالة من العمل واسعة النطاق وانعدام اليقين حول موعد العودة للعمل من المكتب كلها أسباب تؤدي إلى اضطراب الموظفين وتخلق شعوراً عميقاً بعدم الارتياح.
ومن ضمن الأسباب التي أدت إلى غياب الرضا عن الموظفين هي الافتقار إلى الإحساس بمعنى وظائفهم.
ووجدت شركة الاستشارات الإدارية Gallup أن الشركات التي لديها موظفين مندمجين تحقق أرباحاً أعلى ومعدل تغيب أقل من الشركات التي يكون موظفيها أقل سعادة.
كما وجد التقرير أن عدم انسجام الموظفين يكلف العالم 8.8 تريليون دولار خسائر في الإنتاجية أو ما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. cnbc

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