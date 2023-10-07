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اصابات بحادث سير في اربد

10/7/2023 7:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت فرق الإسعاف والإنقاذ في مديرية دفاع مدني غرب اربد مع حادث تصادم في بلدة وقاص بالاغوار الشمالية.
ونتج عن الحادث وقوع 4 إصابات بجروح و رضوض في مختلف أنحاء الجسم، وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي.

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