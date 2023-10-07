اصابات بحادث سير في اربد
التاريخ
10/7/2023 7:11:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت فرق الإسعاف والإنقاذ في مديرية دفاع مدني غرب اربد مع حادث تصادم في بلدة وقاص بالاغوار الشمالية.
ونتج عن الحادث وقوع 4 إصابات بجروح و رضوض في مختلف أنحاء الجسم، وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي.
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