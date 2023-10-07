الزراعة تكشف طرق غش زيت الزيتون وكيفية معرفة الزيت المغشوش

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الزراعة طرق كشف زيت الزيتون بالتزامن مع اقتراب موسم قطف ثمار الزيتون ولتجنب الوقوع بالاحتيال.

وقالت الوزارة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن غش زيت الزيتون يحدث بالزيوت الأخرى نتيجة لارتفاع سعره عن باقي الزيوت الغذائية بسبب أنه الزيت الوحيد الذى ينتج طبيعياً بدون أي معاملة كيميائية تدخل عليه ولاحتوائه على طعم ونكهة مميزة وذات قيمة غذائية عالية ويتم غش زيت الزيتون بزيوت كسب الزيتون أو زيت الذرة أو زيت الفول السوداني أو زيت القطن أو زيت الصويا أو زيت عباد الشمس إما منفردة أو مخلوطة.



وأشارت إلى أنه يمكن كشف غش زيت الزيتون بالطرق التالية:



١. الاعتماد على نسبة سكوالين باستخدام جهاز التحليل الكروموتوجرافي.



٢. وضع الحمض الدهني داخل التراي جلسريد في الوضع بيتا ونسبته ونوعه.



٣. استخدام سيترولات باستخدام جهاز التحليل الكروموتوجرافي.



٤. الكشف عن مركبات إريثرودايول Erythrodiol أو Uvaol.



٥. استخدام اختبار حمض النيتريك ( اختبار كيميائي ولم يعد ذو جدوى بسبب إمكانية التغلب عليه).



٦. الكشف عن نسبة نوع معين من توكوفيرول Tocopherol.



٧. استخدام اختبار هالفين (اختبار كيميائي).



٨. استخدام الأشعة تحت الحمراء IR Spectroscopy.



٩. استخدام اختبار بودين ( اختبار كيميائي).



١٠. الكشف عن حمض الالياديك.



١١. استخدام اختبار بللير.



١٢. الكشف عن بيتا سيتوسيترول B-sitosterol باستخدام جهاز التحليل الكروموتوجرافي.



١٣. استخدام الأشعة فوق البنفسجية UV Lamp.



وبيّنت الوزارة أن هناك طرق حديثة يستلزم لها أجهزة متطورة جداً تستخدم لكشف الغش في الوقت الراهن، مع العلم بأنه لا بد من استخدام أكثر من اختبار لكشف الغش.