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وقفة تضامنية مع قطاع غزة في عمّان

10/7/2023 7:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك المئات، السبت، في وقفة تضامنية مع قطاع غزة في الساحة المجاورة لمسجد الكالوتي في الرابية بعمّان قرب السفارة الإسرائيلية.
وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، صباح السبت، عن عملية "طوفان الأقصى" ردا على الانتهاكات الإسرائيلية.

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