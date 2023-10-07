وقفة تضامنية مع قطاع غزة في عمّان
التاريخ
10/7/2023 7:11:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك المئات، السبت، في وقفة تضامنية مع قطاع غزة في الساحة المجاورة لمسجد الكالوتي في الرابية بعمّان قرب السفارة الإسرائيلية.
وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، صباح السبت، عن عملية "طوفان الأقصى" ردا على الانتهاكات الإسرائيلية.
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