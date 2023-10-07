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الخارجية السعودية تصدر بياناً حول عملية طوفان الاقصى

10/7/2023 7:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانا قالت فيه إنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك.
واوضح البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن السعودية تدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس.


وأضاف:" تذكر المملكة السعودية بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.


وقال البيان:" تجدد السعودية دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة وبحمي المدنيين.

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