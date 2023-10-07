ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى خمسة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع عدد شهداء غزة إلى 5 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة.
واُستشهد صحفي فلسطيني، السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية فلسطينية، بـ "استشهاد الصحفي محمد الصالحي، خلال تغطيته الأحداث على الشريط الحدودي" على ما ذكرت "وفا".
وفا
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