Saturday, 07 October 2023 02:09 GMT

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى خمسة

10/7/2023 6:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع عدد شهداء غزة إلى 5 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة.


واُستشهد صحفي فلسطيني، السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".


ونقلت الوكالة عن مصادر طبية فلسطينية، بـ "استشهاد الصحفي محمد الصالحي، خلال تغطيته الأحداث على الشريط الحدودي" على ما ذكرت "وفا".

وفا


MENAFN07102023000208011052ID1107205374

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث