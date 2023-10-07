ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى خمسة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع عدد شهداء غزة إلى 5 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة.



واُستشهد صحفي فلسطيني، السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".



ونقلت الوكالة عن مصادر طبية فلسطينية، بـ "استشهاد الصحفي محمد الصالحي، خلال تغطيته الأحداث على الشريط الحدودي" على ما ذكرت "وفا".

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