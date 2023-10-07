الفايز ينعى العين السابق معروف البخيت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عضو مجلس الأعيان السابق، رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور معروف البخيت، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.



وقال الفايز انه بوفاة البخيت يفقد الوطن قامة وطنية وسياسية ، فالمرحوم كان على الدوام صادقا محبا ومخلصا لوطنه ومليكه، وكانت حياته على الدوام حافلة بالعطاء للوطن والتضحية في مختلف المواقع التي عمل بها المدنية والعسكرية وفي مجلس الأعيان، ومن المشهود لهم بالانتماء الوطني الصادق.



وتقدم الفايز بتعازيه الحارة لذوي المرحوم وأسرته وعشيرته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.