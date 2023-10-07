زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
التاريخ
10/7/2023 6:10:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.7 درجة هز بابوا غينيا الجديدة اليوم السبت على بعد 56 كيلومترا جنوب شرقي بلدة مادانج.
وخفضت الهيئة قوة الزلزال بعد أن قالت في البداية إن قوته 7 درجات، مضيفة أنه وقع على عمق 53.5 كيلومتر. وكالات
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