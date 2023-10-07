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زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

10/7/2023 6:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.7 درجة هز بابوا غينيا الجديدة اليوم السبت على بعد 56 كيلومترا جنوب شرقي بلدة مادانج.


وخفضت الهيئة قوة الزلزال بعد أن قالت في البداية إن قوته 7 درجات، مضيفة أنه وقع على عمق 53.5 كيلومتر. وكالات


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