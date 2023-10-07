X تبدأ في إزالة العناوين الرئيسية من الروابط المنشورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت منصة X، المعروفة سابقاً باسم تويتر، في إزالة العناوين والمقتطفات من الروابط المنشورة، تنفيذاً للتغيير الذي ذكرته مجلة فورتشن في أغسطس (آب) الماضي.وفي ذلك الوقت، قال مالك الموقع إيلون ماسك إن الفكرة جاءت منه مباشرة، وأنها "ستعمل على تحسين جماليات المنصة بشكل كبير".. مضيفاً "لقد اختبرنا ذلك من خلال نشر إحدى قصصنا، ولن تظهر سوى صورة المقالة مع تراكب عنوان URL الخاص بها عند عرضها على نظام التشغيل iOS.



وبحسب ما ورد لم يُعجَب المعلنون بالشكل الجديد عندما عرضت عليهم معاينة له، ولكن من الواضح أن التغيير لا يزال مستمراً.. ويبدو أن السبب الرئيسي لـ X لتبديل التنسيق هو جعل المنشورات تبدو أكثر إحكاماً، من خلال ملاءمة المزيد منها في جزء المخطط الزمني الذي يظهر على الشاشة.. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد ماسك أنه يمكن أن يساعد في تقليل حالات Clickbait التي تعتمد على العناوين الرئيسية ذات القيمة الصادمة، على موقع الويب.

وبينما يدعي " ماسك " علناً أن القوة الدافعة الأساسية للتغيير في التنسيق هي جمالية موقع الويب، فليس سراً أنه كان يحاول تشجيع المزيد من الأشخاص على نشر مقالات طويلة مباشرة على X، وقد قام موقع الويب بتوسيع الحد الأقصى لمشاركات المشتركين في Blue إلى 25000 شخصيات تحت قيادته.



وغرد ماسك سابقاً قائلاً إن الصحفيين الذين يريدون مزيداً من الحرية في الكتابة ودخلاً أعلى يجب عليهم "النشر مباشرة" على المنصة.. وفي الآونة الأخيرة، شجع "المزيد من صحافة المواطن" على X، وقال إن الناس يمكنهم عمل "فيديو مباشر بسهولة" من هواتفهم.

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