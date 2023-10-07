قناة 12 الإسرائيلية: حماس تسيطر على مستوطنات في غلاف غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت قناة 12 الإسرائيلية، السبت، بأن المقاومين التابعين لحركة حماس سيطروا على عدد من مستوطنات غلاف غزة.
يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.
وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا مستوطنة سديروت واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.
في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.
روسيا اليوم
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