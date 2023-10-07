قناة 12 الإسرائيلية: حماس تسيطر على مستوطنات في غلاف غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت قناة 12 الإسرائيلية، السبت، بأن المقاومين التابعين لحركة حماس سيطروا على عدد من مستوطنات غلاف غزة.



يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.



وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا مستوطنة سديروت واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.



في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

روسيا اليوم