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حريق شقة في عمان

10/7/2023 6:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اندلع حريق داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة وادي السير بالعاصمة عمان اليوم السبت بحسب مصدر أمني.
وتوجهت كوادر الدفاع المدني مباشرة إلى موقع الحريق للسيطرة عليه واطفاء النيران ، حيث اقتصر على اضرار مادية بدون وقوع اصابات .

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