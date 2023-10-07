حريق شقة في عمان
التاريخ
10/7/2023 6:10:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اندلع حريق داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة وادي السير بالعاصمة عمان اليوم السبت بحسب مصدر أمني.
وتوجهت كوادر الدفاع المدني مباشرة إلى موقع الحريق للسيطرة عليه واطفاء النيران ، حيث اقتصر على اضرار مادية بدون وقوع اصابات .
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