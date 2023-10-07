الشواربة عضوا باستشاري الأمم المتحدة للحكومات المحلية و الإقليمية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عضوا في الفريق الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالحكومات المحلية و الإقليمية.
وسيعمل الفريق الذي يضم 20 عضوا من مختلف دول العالم كآلية لتقوية انخراط الحكومات المحلية والإقليمية وتعزيز مشاركتها في عملية التخطيط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN07102023000208011052ID1107205368
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.