Saturday, 07 October 2023 02:09 GMT

الشواربة عضوا باستشاري الأمم المتحدة للحكومات المحلية و الإقليمية

10/7/2023 6:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عضوا في الفريق الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالحكومات المحلية و الإقليمية.
وسيعمل الفريق الذي يضم 20 عضوا من مختلف دول العالم كآلية لتقوية انخراط الحكومات المحلية والإقليمية وتعزيز مشاركتها في عملية التخطيط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN07102023000208011052ID1107205368

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث