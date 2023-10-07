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نانت يتخطى ستراسبورغ بالدوري الفرنسي

10/7/2023 6:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقتنص نانت فوزاً ثميناً من ستراسبورغ 2-1 في إطار الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم (الليغ آ).
سجل هدفي نانت ماركوس كوكو (ق50) من المباراة وصمويل موتوسامي (ق58)، بينما قلص مويسي ساهي ديون الفارق لصالح ستراسبورغ (ق90+2).


بهذه النتيجة ارتفع رصيد نانت إلى 11 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ستراسبورغ عند 10 نقاط في المركز التاسع.
ويتصدر موناكو البطولة برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن بريست في المركز الثاني.

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