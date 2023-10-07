حرس الحدود الليتواني يطرد 54 مهاجرا من الحدود إلى بيلاروس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الداخلية الليتوانية، إن عناصر هيئة حرس الحدود التابعة لها، منعوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 54 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين من محاولة دخول البلاد.
وأضافت الوزارة في بيانها: "وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم إجبار 54 مهاجرا على الرجوع إلى بيلاروس، التي حاول المهاجرون غير الشرعيين الدخول من أراضيها إلى ليتوانيا، وهو العدد الأكبر هذا العام".
ووفقا للبيان، آخر مرة تم فيها تسجيل مثل هذا العدد الكبير من المحاولات لعبور الحدود الليتوانية البيلاروسية بشكل غير قانوني، كانت في نوفمبر 2022.
وأوضحت الوزارة الليتوانية أنه تم في 21 نوفمبر، طرد 57 مهاجرا غير شرعي من الحدود.
اعتبارا من أغسطس 2021، على خلفية أزمة الهجرة مع المحاولات الجماعية للمهاجرين من الدول الآسيوية والإفريقية للعبور من بيلاروس إلى ليتوانيا بهدف الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، قررت سلطات فيلنيوس إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بيلاروس.
وخلال الفترة الماضية، تم طرد 21.2 ألف شخص من حدود ليتوانيا، ومنذ بداية عام 2023، بلغ هذا العدد 1980.
RT
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