حرس الحدود الليتواني يطرد 54 مهاجرا من الحدود إلى بيلاروس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الداخلية الليتوانية، إن عناصر هيئة حرس الحدود التابعة لها، منعوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 54 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين من محاولة دخول البلاد.



وأضافت الوزارة في بيانها: "وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم إجبار 54 مهاجرا على الرجوع إلى بيلاروس، التي حاول المهاجرون غير الشرعيين الدخول من أراضيها إلى ليتوانيا، وهو العدد الأكبر هذا العام".

ووفقا للبيان، آخر مرة تم فيها تسجيل مثل هذا العدد الكبير من المحاولات لعبور الحدود الليتوانية البيلاروسية بشكل غير قانوني، كانت في نوفمبر 2022.

وأوضحت الوزارة الليتوانية أنه تم في 21 نوفمبر، طرد 57 مهاجرا غير شرعي من الحدود.



اعتبارا من أغسطس 2021، على خلفية أزمة الهجرة مع المحاولات الجماعية للمهاجرين من الدول الآسيوية والإفريقية للعبور من بيلاروس إلى ليتوانيا بهدف الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، قررت سلطات فيلنيوس إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بيلاروس.



وخلال الفترة الماضية، تم طرد 21.2 ألف شخص من حدود ليتوانيا، ومنذ بداية عام 2023، بلغ هذا العدد 1980.

RT