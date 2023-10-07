محمود عباس يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، اجتماعا قياديا طارئا ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين الفلسطينيين، وأكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه.
ووجه عباس بـ "ضرورة توفير الحماية" للشعب الفلسطيني، مؤكداً "حقه في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال"، موجهاً بـ "توفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء شعبنا في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين".
وفا
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