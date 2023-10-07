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محمود عباس يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

10/7/2023 6:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، اجتماعا قياديا طارئا ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين الفلسطينيين، وأكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه.


ووجه عباس بـ "ضرورة توفير الحماية" للشعب الفلسطيني، مؤكداً "حقه في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال"، موجهاً بـ "توفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء شعبنا في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين".

وفا


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