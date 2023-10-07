غادة عبد الرازق تحكي تجربتها مع الزواج المبكر وتكشف أسرار من حياتها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، أنها كادت أن تقتل نفسها بسبب الأدوية النفسية التي تناولتها في مرحلة صعبة من حياتها.



جاءت تصريحات غادة عبدالرازق، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي من خلال برنامجها الذي يبث عبر قناة "on" وظهرت في هذه المقابلة ابنتها "روتانا".



وكشف غادة عبدالرازق في هذا اللقاء عن العديد من الجوانب الخفية من حياتها الشخصية مثل خضوعها لعلاج نفسي بسبب ضغوط الحياة، إذ قالت: "تحمست لتجسيد شخصية دكتورة (عليا) في مسلسل (تحت الحزام) بسبب مروري بتجارب صعبة مع الأطباء النفسيين، أحببت الموضوع لأن عليا دكتورة نفسية المفروض تعالج الناس، لكن هي مريضة".

وواصلت غادة حديثها: "واجهت مشكلة بسبب الأدوية النفسية ولا أبالغ إن قلت أنني كنت أفكر في قتل نفسي، وحدثت لي انتكاسة وذهبت إلى المستشفى من تأثير هذه الأدوية".



وتطرقت في حوارها إلى زواجها المبكر، قائلة: "تزوجت بسبب رغبتي في التحرك بحرية، وحبي للخروج، كنت أريد أن أكون مثل شقيقتي المخطوبة، كنت في هذه المرحلة أتمنى أن أذهب للديسكو، وبالفعل تزوجت من رجل سعودي وأنجبت (روتانا) في مصر ثم سافرت إلى السعودية ومكثت هناك 5 سنوات، وكانت والدتي حريصة على زيارتي".

وأوضحت غادة أن طلاقها كان صدمة كبيرة لوالدتها، مؤكدة أن والدتها أصيبت بالصدمة بعد انفصالها عن زوجها السعودي، لأنها كانت تخشى أن ياخذ ابنتها روتانا من حضنها، أما الصدمة الثانية كانت عندما صارحتها برغبتها في احتراف التمثيل ودخول الوسط الفني.

وتفاعل جمهور برنامج "معكم منى الشاذلي" مع الفنانة غادة عبدالرازق بسبب صراحتها الشديدة، كما أنها بكت عندما استقبلها الجمهور بحفاوة بالغة.



وخلال المقابلة التلفزيونية، اعتذرت غادة عبدالرازق لابنتها روتانا بسبب انشغالها عنها بأعمالها في المراحل المبكرة من حياتها، قائلة "لم أكن الأم المثالية بالنسبة لروتانا بسبب الانشغال بالعمل، وأقول لها آسفة جدا حدث تقصير مني شديد".

العين الإخبارية







