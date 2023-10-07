“القسام” تنشر صورا توثق أسرها جنودا إسرائيليين

(MENAFN
- Amman Net) نشرت كتائب القسام صورا توثق أسرها جنودا إسرائيليين في مستوطنات غلاف غزة، بحسب ما أفاد مراسل قناة المملكة في غزة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن السبت، أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى أراض تحتلها إسرائيل من غزة، عقب إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع المحاصر.
و”طُلب من أهالي المناطق المحيطة بقطاع غزة البقاء في منازلهم”، على ما قال جيش الاحتلال في بيان.
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