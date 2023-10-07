“القسام” تنشر صورا توثق أسرها جنودا إسرائيليين

MENAFN - Amman Net) نشرت كتائب القسام صورا توثق أسرها جنودا إسرائيليين في مستوطنات غلاف غزة، بحسب ما أفاد مراسل قناة المملكة في غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن السبت، أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى أراض تحتلها إسرائيل من غزة، عقب إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع المحاصر.

و”طُلب من أهالي المناطق المحيطة بقطاع غزة البقاء في منازلهم”، على ما قال جيش الاحتلال في بيان.