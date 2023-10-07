MENAFN - Amman Net)مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، في سادس أيام عيد العُرش اليهودي، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وزارة المياه والري تؤكد جاهزية السدود لاستقبال الموسم المطر القادم بعد زيارة اللجنة المكلفة، جميع مواقع السدود الرئيسيةسفارة الولايات المتحدة في الأردن، بصفتها رئيس منتدى العواصم البيئية، تعلن مدينة عمان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسطوفاة شخص دهسا وإصابة إثنين آخرين إثر حادث تصادم وقع بين 4 مركبات عند منطقة دوار النصر شرقي عماناستشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب طولكرم فجر الخميس، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.تسود أجواء خريفية معتدلة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. إعلام عبري: مئات القتلى والجرحى من المستوطنين 10/07/2023 - 12:41 عمان ن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "مئات المستوطنين الإسرائيليين قتلوا وأصيبوا في هجوم شنته حركة (حماس) على الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم السبت.

وبحسب موقع /دفار/ العبري فقد نقل مئات الجرحى إلى المستشفيات وأبلغ مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي في بئر السبع أن هناك 140 جريحا من الأحداث يتلقون العلاج هناك، من بينهم 20 في حالة خطيرة أو خطيرة جدًا.

وأفاد مركز (برزيلاي) الطبي الإسرائيلي في عسقلان عن 68 ضحية بدرجات متفاوتة من الإصابة، بما في ذلك مرضى مصابون بجروح خطيرة ومرضى يعانون من إصابات متعددة الأجهزة. وأعلن مستشفى (أسوتا) في "أشدود" (جنوب فلسطين المحتلة) حالة الطوارئ، وأفاد أنه يجري علاج 6 جروح ناجمة عن أعيرة نارية هناك.

وقال موقع /هارتس/ العبري انه قد قتل في الساعة الاولى من الهجوم ستة اسرائيليين .

وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" محمد ضيف، قد أعلن اليوم السبت، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الضيف في بيان له إن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر بحق المدنيين، وسبق أن حذرناه من قبل"، مشددا على أن "العدو دنس المسجد الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم".

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