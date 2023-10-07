إعلام عبري: مئات القتلى والجرحى من المستوطنين

(MENAFN
- Amman Net)
مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، في سادس أيام عيد العُرش اليهودي، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
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تسود أجواء خريفية معتدلة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. إعلام عبري: مئات القتلى والجرحى من المستوطنين 10/07/2023 - 12:41 عمان ن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "مئات المستوطنين الإسرائيليين قتلوا وأصيبوا في هجوم شنته حركة (حماس) على الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم السبت.
وبحسب موقع /دفار/ العبري فقد نقل مئات الجرحى إلى المستشفيات وأبلغ مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي في بئر السبع أن هناك 140 جريحا من الأحداث يتلقون العلاج هناك، من بينهم 20 في حالة خطيرة أو خطيرة جدًا.
وأفاد مركز (برزيلاي) الطبي الإسرائيلي في عسقلان عن 68 ضحية بدرجات متفاوتة من الإصابة، بما في ذلك مرضى مصابون بجروح خطيرة ومرضى يعانون من إصابات متعددة الأجهزة. وأعلن مستشفى (أسوتا) في "أشدود" (جنوب فلسطين المحتلة) حالة الطوارئ، وأفاد أنه يجري علاج 6 جروح ناجمة عن أعيرة نارية هناك.
وقال موقع /هارتس/ العبري انه قد قتل في الساعة الاولى من الهجوم ستة اسرائيليين .
وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" محمد ضيف، قد أعلن اليوم السبت، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الضيف في بيان له إن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر بحق المدنيين، وسبق أن حذرناه من قبل"، مشددا على أن "العدو دنس المسجد الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم".
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