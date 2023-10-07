إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.
واقتحم جنود الاحتلال وسط المدينة، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، واندلعت على إثرها مواجهات، أصيب خلالها الصحفي مصعب شاور بالرصاص المعدني، وشاب آخر بشظايا الرصاص الحي، إضافة إلى العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.
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