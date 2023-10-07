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إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

10/7/2023 6:10:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

واقتحم جنود الاحتلال وسط المدينة، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، واندلعت على إثرها مواجهات، أصيب خلالها الصحفي مصعب شاور بالرصاص المعدني، وشاب آخر بشظايا الرصاص الحي، إضافة إلى العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

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