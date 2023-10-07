القناة 12 العبرية: حماس تسيطر فعليا على عدد من مستوطنات غلاف غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- نقلت القناة 12 العبرية عن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" سيطرت فعلياً على عدة مستوطنات في غلاف غزة، وذلك بعد أن اخترقت خط الدفاع بأكمله في محيط القطاع.

وقالت القناة إن قوات إسرائيلية خاصة بدأت عملية لاستعادة السيطرة على 7 مستوطنات.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل مقتل رئيس المجلس الإقليمي في منطقة شعاري هنيغف، وهو أحد المجالس الإقليمية الثلاثة التي يتكون منها ما يُعرف بـ "غلاف غزة"، ويضم نحو 50 مستوطنة تنتشر على حدود القطاع.

جاء ذلك وسط حالة فرار لمستوطني "الغلاف"، وسيطرة لقوات النخبة في "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحماس، على مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط القطاع، وانتشارهم في شوارع تلك المستوطنات.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مقاتلي الحركة يسيطرون على مستوطنات وينتشرون في شوارعها، كما أظهرت جثثاً لجنود إسرائيليين، وآليات عسكرية إسرائيلية استولى عليها مقاتلو الحركة، كما احتجزوا مستوطنين وجنوداً، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عددهم بلغ نحو 35 إسرائيلياً.



