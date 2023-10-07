القناة 12 العبرية: حماس تسيطر فعليا على عدد من مستوطنات غلاف غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- نقلت القناة 12 العبرية عن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" سيطرت فعلياً على عدة مستوطنات في غلاف غزة، وذلك بعد أن اخترقت خط الدفاع بأكمله في محيط القطاع.
وقالت القناة إن قوات إسرائيلية خاصة بدأت عملية لاستعادة السيطرة على 7 مستوطنات.
وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل مقتل رئيس المجلس الإقليمي في منطقة شعاري هنيغف، وهو أحد المجالس الإقليمية الثلاثة التي يتكون منها ما يُعرف بـ "غلاف غزة"، ويضم نحو 50 مستوطنة تنتشر على حدود القطاع.
جاء ذلك وسط حالة فرار لمستوطني "الغلاف"، وسيطرة لقوات النخبة في "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحماس، على مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط القطاع، وانتشارهم في شوارع تلك المستوطنات.
وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مقاتلي الحركة يسيطرون على مستوطنات وينتشرون في شوارعها، كما أظهرت جثثاً لجنود إسرائيليين، وآليات عسكرية إسرائيلية استولى عليها مقاتلو الحركة، كما احتجزوا مستوطنين وجنوداً، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عددهم بلغ نحو 35 إسرائيلياً.
MENAFN07102023000205011050ID1107205359
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.