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أردوغان تعليقا على أحداث غزة: ندعو لضبط النفس والابتعاد عن الخطوات المتهورة التي تصعد التوترات

10/7/2023 6:10:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أنقرة/PNN- دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول تعليق على الأحداث الجارية بين حماس وإسرائيل، إلى ضبط النفس والابتعاد عن الخطوات المتهورة.

وقال: "ندعو كل الأطراف إلى ضبط النفس، في ضوء الأحداث التي وقعت في إسرائيل هذا الصباح".

وأضاف: "ندعوهم للابتعاد عن الخطوات المتهورة التي من شأنها تصعيد التوترات".

يتبع..


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