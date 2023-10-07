أردوغان تعليقا على أحداث غزة: ندعو لضبط النفس والابتعاد عن الخطوات المتهورة التي تصعد التوترات

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول تعليق على الأحداث الجارية بين حماس وإسرائيل، إلى ضبط النفس والابتعاد عن الخطوات المتهورة.

وقال: "ندعو كل الأطراف إلى ضبط النفس، في ضوء الأحداث التي وقعت في إسرائيل هذا الصباح".

وأضاف: "ندعوهم للابتعاد عن الخطوات المتهورة التي من شأنها تصعيد التوترات".

يتبع..



