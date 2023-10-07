أردوغان تعليقا على أحداث غزة: ندعو لضبط النفس والابتعاد عن الخطوات المتهورة التي تصعد التوترات

(MENAFN
- Palestine News Network )
أنقرة/PNN- دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول تعليق على الأحداث الجارية بين حماس وإسرائيل، إلى ضبط النفس والابتعاد عن الخطوات المتهورة.
وقال: "ندعو كل الأطراف إلى ضبط النفس، في ضوء الأحداث التي وقعت في إسرائيل هذا الصباح".
وأضاف: "ندعوهم للابتعاد عن الخطوات المتهورة التي من شأنها تصعيد التوترات".
يتبع..
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