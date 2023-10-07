محمد الكويتي في تصريح خاص لـ البيان: منظومة أمنية متكاملة لحماية العملية الانتخابية وخصوصية الناخبين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، عضو اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أن عملية التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني، مؤمنة بالكامل بمنظومة الكترونية تضمن الامتثال الكامل لمعايير الأمن السيبراني، تضمن مراقبة وصد أي هجمات سيبرانية محتملة.
وقال الكويتي في تصريح خاص لصحيفة "البيان": "هناك آليات للتشفير والتدقيق لحفظ خصوصية الناخبين والتدقيق في البيانات لمنع أي عملية انتحال للشخصية، وحفظ العملية الانتخابية من أي عملية احتيال أو اختراق".
وأشار الكويتي إلى وجود فريق كامل يعمل على تأمين انسيابية وسلاسة العملية الانتخابية، ومراقبة وصد أي هجمات سيبرانية محتملة.
MENAFN07102023000110011019ID1107205338
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.