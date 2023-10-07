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محمد الكويتي في تصريح خاص لـ البيان: منظومة أمنية متكاملة لحماية العملية الانتخابية وخصوصية الناخبين

10/7/2023 6:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، عضو اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أن عملية التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني، مؤمنة بالكامل بمنظومة الكترونية تضمن الامتثال الكامل لمعايير الأمن السيبراني، تضمن مراقبة وصد أي هجمات سيبرانية محتملة.

وقال الكويتي في تصريح خاص لصحيفة "البيان": "هناك آليات للتشفير والتدقيق لحفظ خصوصية الناخبين والتدقيق في البيانات لمنع أي عملية انتحال للشخصية، وحفظ العملية الانتخابية من أي عملية احتيال أو اختراق".

وأشار الكويتي إلى وجود فريق كامل يعمل على تأمين انسيابية وسلاسة العملية الانتخابية، ومراقبة وصد أي هجمات سيبرانية محتملة.

MENAFN07102023000110011019ID1107205338

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