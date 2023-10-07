للعين والجلد.. فوائد غنية لتناول زيت السمك

MENAFN - Khaberni) خبرني - تناول زيت السمك يوفر العديد من الفوائد الصحية نظرًا لاحتوائه على الأحماض الدهنية الأوميغا-3 الضرورية. إليك بعض الفوائد المشهورة لتناول زيت السمك:

1. صحة القلب: يعتبر زيت السمك جيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية. يحتوي على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تساعد في خفض مستويات الكولسترول الضار (LDL) والتريغليسيريدات في الدم، وتعزز صحة الشرايين وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

2. التحسين العقلي: يعتبر زيت السمك جيدًا للصحة العقلية والتحسين العقلي. الأحماض الدهنية الأوميغا-3 تلعب دورًا هامًا في تطور ووظائف الدماغ، ويشير البعض إلى أن تناول زيت السمك قد يساعد في تحسين الذاكرة والتركيز والمزاج، وقد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب واضطرابات القلق.

3. التخفيف من التهابات المفاصل: يعتقد أن الأحماض الدهنية الأوميغا-3 في زيت السمك تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي قد يكون لها تأثير إيجابي على التهابات المفاصل مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل التنكسي.

4. دعم صحة العين: تحتوي أنسجة العين على نسب عالية من الأحماض الدهنية الأوميغا-3، وتناول زيت السمك يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة العين والحد من مشاكل العين المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الزرق (التصلب المتعدد) وجفاف العين.

5. دعم صحة الجلد: الأحماض الدهنية الأوميغا-3 تلعب دورًا في الحفاظ على صحة الجلد وترطيبه. يمكن أن يساعد زيت السمك في تخفيف أعراض بعض الحالات الجلدية مثل الصدفية والأكزيما.

مع ذلك، يجب أن يتم استشارة الطبيب قبل بدء تناول أي مكملات زيت السمك، خاصةً إذا كان لديك حالة صحية محددة أو تتناول أدوية أخرى، للتأكد من الجرعة المناسبة والسلامة الشخصية.